Зеленський обговорив із прем'єр-міністеркою Данії санкції, фінансову стійкість та оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорив санкційну політику Європейського Союзу, фінансову стійкість України та розширення спільного оборонного виробництва.

"Коли Росія постійно демонструє своє бажання до ескалації війни, відповіддю має бути посилення санкцій, а не навпаки", – написав Зеленський у дописі, поширеному у Facebook у вівторок.

За його словами, під час розмови також ішлося про фінансову стійкість України та рішення, які можуть допомогти покрити дефіцит державного бюджету. Зеленський поінформував Фредеріксен про ситуацію з російськими атаками та українські напрацювання щодо протидії реактивним "шахедам".

Окремо сторони обговорили спільне оборонне виробництво, зокрема будівництво нових підприємств.

"Є потенціал для розширення співпраці, і ми домовилися його реалізувати", – зазначив президент.

Зеленський подякував Данії за підтримку позиції щодо санкцій та висловив сподівання на збереження єдності європейських партнерів: "Я дякую Данії за підтримку цієї позиції та розраховую, що всі наші партнери в Європі будуть зберігати єдність і працювати над тим, щоб настав мир".