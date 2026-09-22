Держетнополітики просить суд припинити діяльність Місії синодального відділу УПЦ (МП) у справах сім'ї

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала позов до Шостого апеляційного адміністративного суду про припинення діяльності релігійної організації "Місія синодальний відділ Української Православної Церкви у справах сім'ї".

Зокрема, Держетнополітики просить суд припинити дану релігійну організацію шляхом ліквідації, а також передати у власність держави майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності Управління, крім культового.

У позовній заяві ДЕСС вказує про наявність підстав для припинення Місії синодального відділу УПЦ (МП) справах сім'ї відповідно до пункту закону "Про свободу совісті та релігійні організації" у зв'язку із засудженням уповноваженої особи організації відповідно до частини 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації, якщо вони завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи національній безпеці України).

Зазначається, що 22 вересня суд ухвалив рішення відкрити провадження у справі за даним позовом.