На Херсонщині за день загинули двоє людей, семеро дістали поранень через атаки РФ – прокуратура

Унаслідок російських атак на населені пункти Херсонщини протягом вівторка загинули двоє людей, ще семеро дістали поранень, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, впродовж 22 вересня 2026 року армія рф атакувала населені пункти херсонщини реактивною та ствольною артилерією, дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, сім – дістали поранень", – наголосили у відомстві.

Близько 9:00 у Микільському та о 13:10 у Нововоронцовці внаслідок атак із використанням безпілотників загинули чоловіки віком 69 та 63 роки відповідно.

Унаслідок артилерійських обстрілів та атак БпЛА в Херсоні дістали поранень шестеро людей, ще одна людина постраждала від удару безпілотника в Бериславі.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, службовий та легковий автотранспорт.

Як наголошують в прокуратурі, за процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.