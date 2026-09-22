Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

На Херсонщині за день загинули двоє людей, семеро дістали поранень через атаки РФ – прокуратура

1 хв читати
Додати як джерело
На Херсонщині за день загинули двоє людей, семеро дістали поранень через атаки РФ – прокуратура

Унаслідок російських атак на населені пункти Херсонщини протягом вівторка загинули двоє людей, ще семеро дістали поранень, повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, впродовж 22 вересня 2026 року армія рф атакувала населені пункти херсонщини реактивною та ствольною артилерією, дронами різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, сім – дістали поранень", – наголосили у відомстві.

Близько 9:00 у Микільському та о 13:10 у Нововоронцовці внаслідок атак із використанням безпілотників загинули чоловіки віком 69 та 63 роки відповідно.

Унаслідок артилерійських обстрілів та атак БпЛА в Херсоні дістали поранень шестеро людей, ще одна людина постраждала від удару безпілотника в Бериславі.

Також пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, службовий та легковий автотранспорт.

Як наголошують в прокуратурі, за процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

#херсонська #жертви #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Бутенко: щоб зняти стресове навантаження дітей, що це "останній шанс в році", НМТ можна буде перездати

Бутенко: щоб зняти стресове навантаження дітей, що це "останній шанс в році", НМТ можна буде перездати

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявляє, що обговорюється декілька підходів зміни системи національного мультипредметного тесту (НМТ) на наступ…

Читати
У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку РФ зросла до трьох, тривають пошуки працівника підприємства – ОВА

У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку РФ зросла до трьох, тривають пошуки працівника підприємства – ОВА

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки росіян на Дніпро зросла до трьох, рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по яко…

Читати
Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон

Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон

На тлі загрози перебоїв з опаленням та електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі України країни G7 мобілізують підтримк…

Читати

Через удар РФ по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали – обладміністрація

Внаслідок російського удару по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної …

Читати