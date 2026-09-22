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Бутенко: приблизно 10% старшокласників вважають, що ніколи не будуть працювати в Україні – це дуже тривожні сигнали

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Бутенко: приблизно 10% старшокласників вважають, що ніколи не будуть працювати в Україні – це дуже тривожні сигнали
Фото: Єгор Шуміхін

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко вважає тривожним сигналом, що частина старшокласників не бачать свого професійного майбутнього в громаді чи країні, але вважає, що проєкт із профорієнтації і кар'єрні радники є одним із шляхів вирішити цю проблему.

"Сьогоднішнє дослідження показує, що приблизно 18% опитаних дітей не бачать перспектив роботи у власній громаді, а приблизно 10% вважають, що ніколи не будуть працювати в Україні. Це дуже тривожні сигнали", – сказав Бутенко журналістам на форумі "Майбутнє, яке обираємо ми" у вівторок в Києві.

Він зазначив, що презентований національний проєкт із профорієнтації дітей і підлітків є одним із шляхів, який може допомогти подолати зазначений виклик.

Зокрема, він покаже дітям можливості роботи в Україні, які це дає соціальні і матеріальні блага, і які це дає кар'єрні вигоди.

Також міністр звернув увагу, що на ринку є потреба у певних фахівцях, але діти не йдуть вчитися на ці професії.

"Тому що ми маємо велику проблему в лабораторіях. Якщо дитина в школі не бачила нормальної лабораторії, її це не зацікавило, то вона і не проєктує свою траєкторію в цьому напрямі", – додав Бутенко.

За його словами, проєкт з освітніми радниками покликаний надати учням доступ до інформації і зацікавити їх у ширшому виборі подальших кар'єрних траєкторій.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки запускає національне пілотування системи професійної орієнтації дітей та підлітків із запровадженням кар'єрних освітніх радників.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#бутенко #старшокласники #країна #вибір
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