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Лише 25% учнів старшокласників чітко визначилися з майбутньою професією – дослідження

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Лише 25% учнів старшокласників чітко визначилися з майбутньою професією – дослідження
Фото: Єгор Шуміхін

Лише 25% учнів 10-11 класів чітко визначилися з майбутньою професією, свідчать результати національного соціологічного дослідження освітніх та професійних очікувань дітей і підлітків "Майбутнє, яке обираємо ми!", яке проводили швейцарсько-український проєкт DECIDE і Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно з дослідженням, яке було презентовано Міністерством освіти і науки у вівторок на освітньому форумі, 21,1% учнів 8-9 класів і 24,9% учнів 10-11 класів чітко визначилися з майбутньою професією.

Також зазначається, що 19% учнів 8-11 класів заявили, що планують жити й працювати за кордоном. З іншого боку, близько 18% – бачать реальні можливості для професійної реалізації у власній громаді, в той же час, 29% старшокласників таких можливостей не бачать.

Зазначається, що учні/ениці старших класів частіше розглядають переїзд до обласного центру або Києва, і серед причин можливого переїзду учасники дослідження називали рівень зарплати, наявність вакансій і можливостей для професійного розвитку, освітні можливості, інфраструктуру та безпекову ситуацію.

Дослідження показало, що школа рідко стає визначальним елементом професійного вибору учнів (менше 1%). В той же час, 65% підлітків заявили, що отримують інформацію про професію із соціальних мереж, 51% – від родини, 25% – шкільні уроки і виховні години.

Також 24% опитаних випускників зазначили, що обрана спеціальність або професія не відповідає уявленням і професійним намірам, які вони мали під час навчання в школі, а 18% взагалі не змогли визначитися з відповіддю.

Згідно з опитуванням, для учнів найважливіше в майбутній професії: рівень заробітної плати (75%), можливість самореалізації (65%) і безпечні умови праці (29%).

Серед іншого, дослідження показало, що 18% опитаних учнів і учениць вважають, що професійного успіху можна досягти, маючи робітничу професію; 24,9% не вважають вищу освіту обов'язковою умовою професійного успіху.

В кількісному опитування у березні 2026 року взяло участь 111,4 тис. учнів і учениць 8-11 класів із 390 громад у 24 областях.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#старшокласники #опитування #професія #кміс
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