У Миколаєві судитимуть водія Audi, який у центрі міста спричинив ДТП із загибеллю жінки та її 17-річної доньки – поліція

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 31-річного водія Audi, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив у Миколаєві ДТП, унаслідок якої загинули 50-річна жінка та її 17-річна донька, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Аварія сталася ввечері 20 червня поблизу регульованого перехрестя проспекту Центрального та вул. Захисників Миколаєва. Зіткнулися автомобілі Audi під керуванням 31-річного чоловіка та Citroen C3, за кермом якого перебувала 50-річна жінка.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинула 50-річна водійка Citroen С3 та постраждали її дві 17-річні пасажирки-доньки, які з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Згодом одна з 17-річних дівчат, яка зазнала тяжких травм, померла у медичному закладі", – наголошують у відомстві у вівторок.

Водія Audi слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На момент проведення процесуальних дій у нього зафіксували 2,51 проміле алкоголю.

Наступного дня чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Згодом суд за клопотанням слідчих та прокуратури взяв його під варту без можливості внесення застави.

У разі доведення вини водієві загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.