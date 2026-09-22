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Міносвіти запускає національне пілотування системи профорієнтації підлітків, запроваджуються кар'єрні радники

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Міносвіти запускає національне пілотування системи профорієнтації підлітків, запроваджуються кар'єрні радники
Фото: Єгор Шуміхін

Міністерство освіти і науки запускає національне пілотування системи професійної орієнтації дітей та підлітків.

"Я мріяв між 5 і 6 класом, після прочитання однієї книги, стати вчителем історії. І мені пощастило, я став вчителем історії. На цю дорогу мене навів мій вчитель історії. Тобто він став моїм наставником, який пояснив, розповів, як це цікаво і чому це важливо: вчити інших історії. Коли ми сьогодні говоримо про цей проєкт, то ми хочемо, щоб у кожної нашої дитини була така людина, яка стане наставником і підкаже, ким і чому вона може стати, які є можливості", – сказав міністр освіти і науки Андрій Бутенко на форумі "Майбутнє, яке обираємо ми" у вівторок в Києві.Він наголосив, що тому реформа профільної середньої освіти, яка зараз іде в країні, потребує органічного залучення туди професійних радників.

Згідно з презентованого на форумі пілоту, система профорієнтації буде побудована довкола таких складових: область (координатор профорієнтації – співпраця між громадянами, бізнесом та закладами освіти); тергромади (кар'єрний координатор – профорієнтаційні заходи для шкіл, налагодження співпраці з локальним бізнесом); школи (кар'єрний освітній радник – курс "Професії" для учнів 8-9 класів, екскурсії на підприємства і у заклади освіти); бізнес і роботодавці (майстер-класи в профорієнтаційних хабах, екскурсії для учнів, програми стажування); заклади професійної та фахової передвищої освіти (спільні заходи з бізнесом та школами у профорієнтаційних хабах та майстернях); заклади вищої освіти (екскурсії, тренінги, зустрічі з викладачами та студентами).

У відомстві розповіли, що курс "Професії" для учнів 8-9 класів розрахований на 4 семестри (70 годин) і включає 6 розділів: розвиток навичок самопізнання (інтереси, сильні сторони, цінності, мотивація); формування вміння досліджувати професії та освітні маршрути; уміння приймати рішення та планувати подальші кроки; рефлексія й розвиток відповідального ставлення до вибору майбутньої професії; інтеграція практичних форматів взаємодії зі світом праці (візити/екскурсії та стажування на підприємствах, профорієнтаційні події).

Зазначається, що національне пілотування охопить у 2026/2027 навчальному році – понад 10 тис. шкіл в 500 громадах, 380 тис. учнів і 15 тис. кар'єрних освітніх радників.

Повідомляється, що раніше було проведено передпілот системи профорієнтації в 2024-2025 роках, який охопив 900+ учнів 7-9 класів 22 шкіл 9 громад 6 пілотних регіонів (Київська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Івано-Франківська і Львівська області). Зокрема, діяло 10 координаторів у регіонах, функціонувало 10 профорієнтаційних хабів у профтехах, 44 кар'єрних радників пройшли навчання.

Пізніше було проведено перше пілотування, через які пройшла 61 тис. учнів в 740 школах 390 громад.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#профорієнтація #підлітки #бутенко
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