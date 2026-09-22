Бутенко: щоб зняти стресове навантаження дітей, що це "останній шанс в році", НМТ можна буде перездати

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявляє, що обговорюється декілька підходів зміни системи національного мультипредметного тесту (НМТ) на наступний рік, зокрема впровадження можливості перездати тест повторно.

"Ми працюємо над цим. Це ширше питання, ніж просто розміщення екзаменаційних центрів. Ми працюємо зараз над зміною моделі НМТ, щоб вона була гнучкіша, доступніша, щоб були варіанти перездачі", – сказав Бутенко журналістам на форумі "Майбутнє, яке обираємо ми" у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна", чи є надія, що в наступному році всі тимчасові екзаменаційні центри НМТ будуть знаходитися в укриттях. Він наголосив, що НМТ не може бути "останнім шансом в році", і завдання зробити так, щоб тестування було доступніше, і було зняте стресове навантаження дітей, що день здачі – це "день останнього шансу".

За його словами, наразі розробляється декілька варіантів, які передбачають: тестування в один чи два дні, перездачу за декілька тижнів чи декілька місяців.

"Так само це накладається на мапу наявних сховищ, кількість яких, ми очікуємо, буде рости", – додав міністр.

Як повідомлялося, на початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 депутатами зареєстрували законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

Колишні міністр освіти і науки Оксен Лісовий і експрем'єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.

Після призначення міністром освіти Андрій Бутенко заявив, що НМТ повинно бути оптимізовано із урахуванням сучасних воєнних реалій.

Пізніше він обговорив з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливість запровадження зимової сесії НМТ.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд працює над зміною правил складання НМТ в 2027 році.

18 серпня міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що математика має залишатися обов'язковим предметом у НМТ, а дискусія може йти лише про обсяг і складність.

Колишня міністерка освіти і науки України (2016-2019рр), проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Лілія Гриневич вважає, що в України важливо створювати мережу постійних екзаменаційних центрів для НМТ/ЗНО.