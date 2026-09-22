Зеленський повідомив про ураження двох НПЗ у Башкортостані та Самарському регіоні РФ

За останню добу зафіксовано ураження двох нафтопереробних заводів у Башкортостані та Самарському регіоні РФ, а також влучання в Чорному морі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую нашим воїнам за щоденні результати у застосуванні українських далекобійних санкцій. За цю добу є ураження двох НПЗ – у Башкортостані та Самарському регіоні. Були влучання і в Чорному морі", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соцмережі Facebook у вівторок.

"Повертаємо війну туди, звідки вона прийшла. Наближаємо мир для України. Вдячний залученим підрозділам за влучність", – зазначив президент.