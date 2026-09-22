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Зеленський вшанував загиблих внаслідок теракту 9/11 в Нью-Йорку

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Зеленський вшанував загиблих внаслідок теракту 9/11 в Нью-Йорку
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до США відвідав місце теракту, який стався у Всесвітньому торговому центрі 11 вересня 2001 року, і вшанував загиблих.

"Вшанував пам'ять жертв в Нью-Йорку, на місці страшного теракту, що стався 25 років тому. Трагедія, яка багато значила для всіх у світі. Близько трьох тисяч людей загинуло внаслідок атаки терористів", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що серед загиблих були громадяни 90 країн, в тому числі українці.

"Підлий і жахливий теракт, який забрав життя невинних людей. І саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам'ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам'ять усім загиблим", – зазначив президент.

#сша #візит #зеленський #11_вересня
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