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Події

У Харкові вже 6 постраждалих

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Відомо про трьох постраждалих внаслідок чергового удару російського дрону по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На дану хвилину вже троє постраждалих", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також уточнив, що влучання зафіксовано у Салтівському, а не Київському, як він повідомляв раніше.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, російський дрон впав біля виходу з метро.

Як повідомлялося раніше, це вже третій удар російського безпілотника по Харкову у вівторок. Влучання двох перших дронів, внаслідок яких постраждали троє людей, були зафіксовані в Київському районі.

#харків #постраждалі #обстріл
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