У Бельгії попрощалися з двома українськими військовими, які померли від поранень на фронті – Міноборони

Двоє українських військовослужбовців, які померли від поранень, отриманих на фронті, були вшановані під час церемонії прощання на військовому аеродромі Мельсбрук у Бельгії, повідомив міністр оборони країни Тео Франкен.

"Сьогодні вранці разом із начальником штабу з оборони Вансіною та послом України я взяв участь у церемонії прощання з двома українськими солдатами на військовому аеродромі Мельсбрук", – написав Франкен у соцмережі X.

За його словами, на початку цього тижня українські військові померли в одному з опікових центрів Бельгії від поранень, отриманих на фронті. Бельгійські хірурги та медичні сестри намагалися врятувати їм життя.

"Олексію було ледь 25, Сергію – 38", – зазначив міністр.

Франкен закликав згадати двох військових, їхню жертву заради свободи України та горе їхніх родин: "Це справжнє, потворне обличчя війни, яку Путін розв'язав проти України – війни, якої український народ ніколи не просив і в якій він не несе жодної провини".

"Нехай народ України якнайшвидше отримає справедливий мир, який дозволить йому жити вільно й суверенно на тій території, яку він зумів захистити. Доки не настане цей день, наша країна й надалі беззастережно підтримуватиме їх у їхній справедливій боротьбі за свободу", – написав Франкен.