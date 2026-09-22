Поліція Києва щодо ситуації на Теремках: дії поліцейських стосуються тільки правопорядку поблизу місця проведення інженерних робіт

Працівники поліції забезпечують публічну безпеку поблизу місця проведення інженерних робіт на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва, де вже другий день поспіль проходять протести проти вирубки дерев у зв'язку прокладанням мережі резервного теплопостачання.

"Від учора працівники поліції забезпечують публічну безпеку та правопорядок поблизу місця проведення інженерних робіт з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів у Голосіївському районі столиці", – йдеться в офіційній позиції Головного управління Національної поліції в місті Києві щодо подій у Голосіївському районі столиці, опублікованій у вівторок в телеграм-каналі главку поліції.

Згідно з повідомленням, поруч з територією, де тривають зазначені роботи, відбуваються зібрання громадян – які виступають як проти проведення робіт, так і за реконструкцію теплотраси.

"Дії поліцейських, зокрема працівників поліції діалогу, покликані виключно на забезпечення публічного порядку та безпеки, адже наявність великогабаритної техніки, металевих конструкції та виритої траншеї створюють підвищені ризики для громадян, які перебувають поруч", – наголошується в повідомленні.

За даними поліції Києва, у вівторок вдень одна із учасниць акції протесту поблизу будівельного майданчика отримала травму руки.

"Бойовий медик поліції одразу надав першу домедичну допомогу, пізніше жінку оглянули лікарі швидкої медичної допомоги. За даним фактом відомості внесені до Єдиного обліку та триває перевірка", – зазначають в поліції столиці.

Як повідомлялося, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Будівництво ведеться через захисну лісосмугу, яка існувала задовго до будівництва житлового масиву і яка була спеціально збережена під час його будівництва в якості його рекреаційної зони. Серед дерев, які планується видалити, десятки дубів віком 60-120 років, понад сотня ясенів, а також десятки груш, яблунь, акацій, кленів, лип, грабів, тополь, верб, каштанів та інших видів. Наразі частину дерев вже знищено. В КМДА стверджують, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень, після завершення будівництва територію мають благоустроїти та висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, які обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, а також стверджують, що протягом 2020-2025 рр. була профінансована на понад 8 млн грн та розроблена в кількох редакціях проєктна документація прокладання тепломережі іншим маршрутом, зокрема під вул.Теремківська. Її замовником виступило КП "Київтеплоенерго".

Також жителі стверджують, що прокладання тепломережі на місці лісосмуги може бути пов'язане із забезпеченням потреб нових житлових комплексів, які зводяться поруч, та прокладання під'їзної автодороги до них, яка була запланована у минулі роки по цій лінії, але від будівництва якої міська влада відмовилась після протестів.

Мер Києва Віталій Кличко пізніше заявив про плани висадити крупномірні дерева на місці вирубки зеленої зони, і що прокладання теплотраси саме там затверджене проєктом, який пройшов державну експертизу, а прокласти її під вул. Теремківська неможливо, оскільки там уже нібито проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі.

Жителі Теремків та представники міської влади 11 серпня домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні, та про двотижневий мораторій на вирубування дерев, а вже 1 вересня перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що "за результатами узгодженого з мешканцями житлового масиву рішення буде застосовано чинний проєкт та передбачений ним інженерний коридор, але з максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема з урахуванням рекомендацій громадськості". Стверджувалося, що оптимізований план будівництва тепломережі дасть змогу зберегти близько 160 дерев, а видалити планують близько десяти насаджень, частину лише кронують.

14 вересня на територію парку на Теремках знов заїхала техніка та розпочала роботи. Активісти стверджують, що роботи ведуть за попередньою схемою, а не за ощадливішим маршрутом, про який раніше заявляла КМДА. Після цього акції протесту проти вирубки поновилися. 21 вересня правоохоронці взяли паркову територію під охорону та нікого до неї не пропускали. Також на місце прибули працівники "Муніципальної охорони".

В.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв 22 вересня заявив, що залучення поліції і муніципальної охорони під час протестів проти вирубки дерев на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва у зв'язку прокладанням мережі резервного теплопостачання викликано необхідністю забезпечити безпечне виконання робіт та безпеку самих активістів, що потрапляють на будівельний майданчик.