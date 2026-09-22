Один постраждалий внаслідок удару по Харкову

Зафіксовано влучання російського дрона в Київському районі Харкова, є постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Наразі відомо про одного постраждалого", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Зафіксовано влучання російського дрона в Київському районі Харкова, є постраждалий, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Наразі відомо про одного постраждалого", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
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