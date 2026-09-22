Склади загорілися в Одеській області через ворожий удар – ДСНС

На Одещині внаслідок удару РФ загорілися складські приміщення, через повітряні тривоги рятувальникам доводилося кілька разів полишати місце роботи та йти в укриття, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Внаслідок удару рф загорілися складські приміщення. Рятувальники працювали в надскладних умовах. Щойно вдавалося приборкати полум'я, знову лунала повітряна тривога. Вогнеборцям доводилося залишати місце роботи та йти в укриття", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що фахівці ДСНС провели заміри повітря: вміст небезпечних хімічних речовин унаслідок задимлення у межах норми. Загрози для населення немає.