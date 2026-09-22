СБУ затримала у Києві кілерку, яка готувала замах на лідера однієї із українських громадських організацій

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному резонансному вбивству на замовлення російських спецслужб: у Києві затримано ворожу агентку, яка отримала завдання ліквідувати російського опозиціонера, який наразі очолює одну із загальноукраїнських громадських організацій.

"Як з'ясувало розслідування, кілерка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

У такий спосіб, як наголошує українська спецслужба, РФ сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 2022 року воював за Україну – спочатку в Київській області, а потім – на фронті на сході України. Його ім'я та яку організацію він очолює спецслужба не називає.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила дорозвідку місцевості, щоб обрати вогневу позицію для замаху.

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконувала завербована ворогом безробітна мешканка тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області. Встановлено, що російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці в обмін на "закриття" справи щодо незаконного зберігання наркотиків.

"Завербована агентка пройшла курс підготовки на базі місцевої філії ФСБ, де її навчали заходам конспірації, орієнтуванню на місцевості та стрільбі з вогнепальної зброї", – уточнюється в повідомленні.

За даними СБУ, після завершення тренувань кілерку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва. "У столиці фігурантка регулярно змінювала адреси готелів. Також, виходячи з номера, вона залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх осіб у приміщенні", – розповіли в українській спецслужбі.

Згідно з повідомленням, агентка отримала від куратора з РФ координати схрону у лісопарковій зоні столиці, де забрала пістолет із набоями. Контррозвідники СБУ виявили зброю під час обшуку в готельному номері затриманої. Крім цього, у неї вилучено смартфон, з якого вона контактувала з куратором від ФСБ, особу якого теж встановлено.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Джерело: https://t.me/SBUkr/18667