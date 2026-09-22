Пантелєєв: за час мораторію жодного дерева на Теремках не знесли

Залучення поліції і муніципальної охорони під час протестів проти вирубки дерев на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва у зв'язку під час прокладання мережі резервного теплопостачання викликано необхідністю забезпечити безпечне виконання робіт та безпеку самих активістів, що потрапляють на будівельний майданчик, заявив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

За його словами, під час протестів люди потрапляють на будівельний майданчик, що небезпечно для них самих. "Саме для підтримки громадського порядку та забезпечення безпеки залучено і поліцію, і муніципальну охорону для того, щоб забезпечити безпечне проведення робіт і громадський порядок", – сказав Пантелеєв на брифінгу у вівторок.

В.о. першого заступника голови КМДА також стверджує, що на час дії мораторію на вирубку, про який раніше домовились із місцевими жителями, видалення дерев не поновлювалось. "Також хочу підкреслити, що за період мораторію, а також вчора, жодного дерева не було знесено, жодного зеленого насадження не було пошкоджено. Тобто проводяться зараз ті роботи, які необхідно провести для того, щоб ми захистили майже 53 тисячі людей, які сьогодні проживають на Теремках, які минулої зими мали надзвичайно серйозні проблеми з опаленням", – сказав він.

При цьому Пантелеєв додав, що "на наш погляд, є безумовна необхідність в тому, щоб такі роботи були проведені і якомога скоріше".

"Близько 1,5 місяці тому ми призупинили роботи на цій ділянці. Ми провели близько 10 різних зустрічей в основному у відкритому форматі на предмет пошуку альтернативи до існуючого проєкту прокладання цієї мережі. На наш погляд, ми повністю задовольнили запит громади, а саме збереження зелених насаджень. Проєкт був оптимізований в плані збереження зелених насаджень. І якщо раніше планувалось вирубати близько 200 дерев, то зараз це 5-10, не більше. Деякі дерева треба кронувати, але в цілому цю задачу ми вирішили. Далі ми не можемо зволікати з цією паузою", – сказав він.

Пантелеєв наголосив, що "Київтеплоенерго зобов'язане продовжувати роботи, адже майже два місяці було втрачено". Він також запевнив, що вся ці дії не по'вязані з комерційним інтересом і вони спрямовані на те, щоб зробити для дуже великої кількості людей джерело резервного теплопостачання під час надзвичайної ситуації, яка може бути цієї зими.

"Станом на сьогодні є оптимізований проєкт, який дозволяє нам без шкоди, фактично без шкоди, для зелених насаджень продовжувати ці роботи", – сказав Пантелеєв.

Раніше у понеділок пресслужба Київської міської державної адміністріції з посиланням на заяву КП "Київтеплоенерго" зазначала, що на Теремках тривають роботи з прокладання резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, водночас нову вирубку дерев на локації не проводять.

Як повідомлялося, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Будівництво ведеться через захисну лісосмугу, яка існувала задовго до будівництва житлового масиву і яка була спеціально збережена під час його будівництва в якості його рекреаційної зони. Серед дерев, які планується видалити, десятки дубів віком 60-120 років, понад сотня ясенів, а також десятки груш, яблунь, акацій, кленів, лип, грабів, тополь, верб, каштанів та інших видів. Наразі частину дерев вже знищено. В КМДА стверджують, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень, після завершення будівництва територію мають благоустроїти та висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, які обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, а також стверджують, що протягом 2020-2025 рр. була профінансована на понад 8 млн грн та розроблена в кількох редакціях проєктна документація прокладання тепломережі іншим маршрутом, зокрема під вул.Теремківська. Її замовником виступило КП "Київтеплоенерго".

Також жителі стверджують, що прокладання тепломережі на місці лісосмуги може бути пов'язане із забезпеченням потреб нових житлових комплексів, які зводяться поруч, та прокладання під'їзної автодороги до них, яка була запланована у минулі роки по цій лінії, але від будівництва якої міська влада відмовилась після протестів.

Мер Києва Віталій Кличко пізніше заявив про плани висадити крупномірні дерева на місці вирубки зеленої зони, і що прокладання теплотраси саме там затверджене проєктом, який пройшов державну експертизу, а прокласти її під вул. Теремківська неможливо, оскільки там уже нібито проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі.

Жителі Теремків та представники міської влади 11 серпня домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні, та про двотижневий мораторій на вирубування дерев, а вже 1 вересня перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що "за результатами узгодженого з мешканцями житлового масиву рішення буде застосовано чинний проєкт та передбачений ним інженерний коридор, але з максимальним збереженням зелених насаджень, зокрема з урахуванням рекомендацій громадськості". Стверджувалося, що оптимізований план будівництва тепломережі дасть змогу зберегти близько 160 дерев, а видалити планують близько десяти насаджень, частину лише кронують.

14 вересня на територію парку на Теремках знов заїхала техніка та розпочала роботи. Активісти стверджують, що роботи ведуть за попередньою схемою, а не за ощадливішим маршрутом, про який раніше заявляла КМДА. Після цього акції протесту проти вирубки поновилися. 21 вересня правоохоронці взяли паркову територію під охорону та нікого до неї не пропускали. Також на місце прибули працівники "Муніципальної охорони"

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=EKogaW70LzA