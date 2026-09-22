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У "Дії" запустили можливість онлайн-одруження для українців, які втратили чоловіка або дружину

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У "Дії" запустили можливість онлайн-одруження для українців, які втратили чоловіка або дружину

Українці, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім'ю, відтепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок "Дія".

"Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦС. Тепер – у кілька кліків у застосунку "Дія", – повідомила пресслужба "Дії" у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що за умови наявності у ДРАЦС актового запису про смерть другого з подружжя у "Дії" автоматично буде перевірено відповідну інформацію та надано можливість подати заяву й одружитися онлайн.

На початку вересня повідомлялось, що у застосунку "Дія" також доступна послуга розірвання шлюбу для подружжя, яке спільно ухвалило для себе це рішення. Передбачається, що після подання заяви через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу, якщо пара передумала розривати шлюб, вона може відкликати рішення не пізніше ніж за чотири години до відеоконференції.

Наголошується, що подання заяви про розірвання шлюбу неможливе без згоди двох сторін.

Джерело: https://t.me/diia_gov/6127

#одруження #онлайн #дія
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