У Києві повідомлено про підозру ексголові правління банку, який фіктивно продав його нерухомість вартістю у 20 млн грн

Колишньому виконувачу обов'язків голови правління однієї із банківських установ за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру за фактом заволодіння майном банку вартістю 20 млн грн шляхом службового підроблення офіційних документів.

"Встановлено, що у 2015 році Національним банком України один з приватних банків було віднесено до категорії проблемних та запроваджено особливий контроль за його діяльністю", – повідомляє Київська міська прокуратура в телеграм-каналі у вівторок, не уточнюючи, по який банк йдеться.

За інформацією прокуратури, дізнавшись, що через декілька днів, Національний банк України цю банківську установу віднесе до категорії неплатоспроможних та запровадить там тимчасову адміністрацію, власники банку вирішили завчасно вивести активи банку. До цієї схеми, за даними слідства, залучили вже колишнього виконувача обов'язків голови правління банку та інших співробітників установи.

"Учасники групи, достовірно знаючи про заборону продавати майно банку, підробили рішення правління про необхідність продажу п'яти об'єктів нерухомості – колишніх відділень банку. Цим рішенням, яке насправді не ухвалювалось, правління начебто уповноважили підозрюваного укласти відповідні договори купівлі-продажу", – зазначається в повідомленні.

Внаслідок таких незаконних дій, як наголошують в прокуратурі, спільники заволоділи майном банку, а саме 5 нежитловими приміщеннями, ринкова вартість яких складає 20 млн грн.

В повідомленні уточнюється, що майно банку мала продати тимчасова адміністрація, щоб погасити кредит перед Національним банком України у сумі 106 млн грн. Тобто, майно комерційного банку незаконно продали, щоб його не стягнули у рахунок погашення боргу.

Джерело: https://t.me/kyiv_pro_office/10995