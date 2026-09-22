Тайфун у Японії забрав життя чотирьох людей, десятки постраждали

Тайфун "Дуцзюань", що обрушився на Японію, призвів до загибелі щонайменше чотирьох осіб, повідомляють у вівторок медіа.

Ще щонайменше 22 людини дістали травм, шестеро зникли безвісти. Тривають пошуково-рятувальні операції.

На ранок вівторка приблизно 48 тис. домогосподарств залишалися без електрики через наслідки стихійного лиха.

У префектурах Канагава та Тіба багато будинків пошкоджені внаслідок зсувів.

Тайфун приніс зливи та сильні пориви вітру. В окрузі Осіма (префектура Токіо) за 48 годин випало 832 мм опадів.

Метеорологи прогнозують поліпшення погодних умов у вівторок, оскільки тайфун віддаляється на північний схід від Японії, проте ризик зсувів зберігається.

Джерела: https://www.bbc.com/news/articles/cm3wj2lexl97o

https://www.japantimes.co.jp/news/2026/09/22/japan/japan-typhoon-dujuan-damages-update/