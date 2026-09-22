Україна та Сирія уклали угоду про співпрацю у протимінній діяльності

Заступник міністра економіки та довкілля України Ігор Безкаравайний та заступник міністра з надзвичайних ситуацій і ліквідації стихійних лих Сирії Мустафа Мунір під час офіційного візиту Безкаравайного до Дамаску уклали міжурядову угоду щодо посилення співробітництва у сфері протимінної діяльності.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки та довкілля України, угода передбачає очищення та повернення до продуктивного використання територій, які постраждали від війни, розробку систем управління інформацією, а також інноваційних механізмів визначення пріоритетності ділянок. Крім того Україна готова ділитися власним досвідом та навчати сирійських фахівців із нетехнічного обстеження, розмінування й управління якістю.

"Для України дуже важливо ділитися досвідом у протимінній діяльності з країнами, які, як і ми, зазнали забруднення вибухонебезпечними залишками війни", – зазначив Безкаравайний, наголосивши на ефективності використання дронів для дистанційного виявлення мін та картографування.

Зі свого боку Мустафа Мунір відзначив передовий досвід України у знешкодженні вибухонебезпечних предметів, що впливає на агросектор та продовольчу безпеку. Під час візиту українська делегація також ознайомилася з роботою сирійських фахівців на місцях.

Діалог про співпрацю між країнами розпочався у 2025 році під час IV Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Food from Ukraine за участю сирійських міністрів.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/d165e5eb-2463-48ae-8774-14217d619a92?lang=uk-UA&title=UkrainaTaSiriia