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Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах, одна людина загинула – поліція

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Російські окупанти вдарили із застосуванням FPV-дронів поблизу багатоквартирного житлового будинку в Сумах, повідомляє пресслужба патрульної поліції Сумщини.

"Загинула жінка. Поранення дістав чоловік, якому до нашого приїзду вже надавали допомогу небайдужі громадяни", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Пораненого було транспортовано до медиків швидкої допомоги. Чоловіка ушпиталили.

Крім того, в іншому районі ворожий дрон влучив у вантажівку. Бійці спецпідрозділу TacTeam були неподалік, прийшли на допомогу та ліквідували загоряння за допомогою вогнегасника. На щастя, обійшлося без травмованих.

Джерело: https://t.me/patrolpolicesumy/19802

#атака_рф #жертва #суми
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