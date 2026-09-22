Росіяни вдарили по житловому будинку в Сумах, одна людина загинула – поліція

Російські окупанти вдарили із застосуванням FPV-дронів поблизу багатоквартирного житлового будинку в Сумах, повідомляє пресслужба патрульної поліції Сумщини.

"Загинула жінка. Поранення дістав чоловік, якому до нашого приїзду вже надавали допомогу небайдужі громадяни", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Пораненого було транспортовано до медиків швидкої допомоги. Чоловіка ушпиталили.

Крім того, в іншому районі ворожий дрон влучив у вантажівку. Бійці спецпідрозділу TacTeam були неподалік, прийшли на допомогу та ліквідували загоряння за допомогою вогнегасника. На щастя, обійшлося без травмованих.

Джерело: https://t.me/patrolpolicesumy/19802