Вашингтон поки що не обговорював з Вільнюсом відновлення транзиту білоруського хлористого калію – радник президента Литви

США, які хочуть розпочати масштабні закупівлі калійних добрив у Білорусі, поки що не обговорювали з Литвою жодних угод щодо відновлення їх транзиту через порт Клайпеди, заявив головний радник литовського президента з питань національної безпеки Дейвідас Матуленіс в ефірі радіостанції Ziniu radijas у вівторок.

"Жодні конкретні угоди щодо транзиту білоруських добрив не обговорювали", – сказав Матуленіс, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про підготовку великої угоди щодо поставок хлористого калію з Білорусі.

"Чесно кажучи, у цьому питанні була б важлива ясність", – додав він.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Вашингтон має намір укласти масштабну угоду про закупівлю у Білорусі хлористого калію.

У середині вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відновлення поставок білоруських калійних добрив до США після скасування санкцій. "Наразі вантажимо калій – продаємо Сполученим Штатам Америки. (...) Ми відразу не можемо (поставити великі обсяги – ІФ-У). Ось у нас звільнилися обсяги. Ми ж уклали контракти на цей рік, на наступний рік розглянемо", – зазначив він (цитата за держагентством БелТА).

У березні США виключили "Білоруськалій" і його трейдера – "Білоруську калійну компанію" (БКК) – зі SDN List, до якого компанії було додано в серпні 2021 року.

З 1 лютого 2022 року уряд Литви розірвав договір з "Білоруськалієм" щодо транзиту хлористого калію через порт Клайпеди, через який традиційно перевантажувався практично весь річний обсяг експорту білоруського хлористого калію – 10-11 млн тонн. Внаслідок цього Білорусь розпочала експортні поставки хлористого калію через порти Росії, також здійснюються поставки мінеральних добрив до Китаю залізницею.

"Білоруськалій" є найбільшим виробником хлористого калію в Білорусі. До введення західних санкцій підприємство експортувало 10-11 млн тонн хлористого калію на рік через БКК у 107 країн, водночас його частка у світовому експорті калійних добрив перевищувала 20%. Наразі основне виробництво "Білоруськалію" функціонує на базі Старобінського родовища калійних солей (Мінська область) і включає чотири рудоуправління, допоміжні цехи та підрозділи обслуговування.

Джерело: https://www.ziniuradijas.lt/