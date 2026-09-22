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ССО знов уразили Куйбишевський НПЗ у Самарській області

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ССО знов уразили Куйбишевський НПЗ у Самарській області
Фото: t.me/ukr_sof

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій (ССО) спільно із Силами безпілотних систем (СБС) та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у місті Самара (РФ) в ніч на вівторок.

"Кілька дронів ССО досягли цілей. На території підприємства виникла масштабна пожежа", – повідомляється в телеграм-каналі ССО.

Куйбишевський НПЗ входить до структури "Роснефти" і переробляє близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод є одним із ключових постачальників пального в центральних регіонах РФ, виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти. Частина продукції підприємства йде на забезпечення Збройних сил держави-агресора.

Як повідомлялося, ССО завдавали удару по Куйбишевському НПЗ зе в ніч на 10 червня. Було підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод тоді зупинив роботу.

Джерело: https://t.me/ukr_sof/3426

#ссо #нпз_рф #ураження
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