ДСНС застерігає туристів: на горі Піп Іван у Карпатах вже зима

Зима вже наступила на вершині Піп Іван у Карпатах, температура повітря -1 °C, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники застерігають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження. За даними синоптиків, на горі Піп Іван хмарно. Вітер західний – 4 м/с, температура повітря – -1 °C", йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

"Подбайте про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Бережіть себе та своїх близьких", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Метеорологічна обсерваторія розташована на вершині гори Піп Іван Чорногірський на висоті 2028 метрів над рівнем моря у 15 км від найвищої вершини України Говерли.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/75390