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Студент зі Львова та його знайомий зареєстрували для ворога 14 терміналів Starlink – СБУ

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Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Львові двох пособників РФ, які незаконно зареєстрували 14 супутникових терміналів Starlink для збройних угруповань ворога, повідомляє СБУ.

"За оперативними даними, рашисти використовували станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій проти Сил оборони у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Встановлено, що завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами львівський студент, який потрапив до уваги ворога, коли шукав "легкі" заробітки у телеграм-каналах.

"До протиправної діяльності фігурант залучив свого безробітного знайомого зі Львова, з яким підшукував осіб для реєстрації Старлінків", – зазначають у відомстві.

За даними СБУ, для реалізації плану зловмисники обманом залучили 14 осіб та використали їхні паспортні дані для верифікації терміналів на користь РФ.

"Після активації інтернет-пристроїв вони направляли відповідні реквізити російському куратору в обмін на гроші", – уточнюється в повідомленні.

Контррозвідники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцями проживання.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії з ворогом.

Наразі Служба безпеки заблокувала всі незаконно зареєстровані системи Starlink.

Також перевіряється інформація про можливу незаконну реєстрацію фігурантами ще понад 40 терміналів супутникового зв'язку.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Комплексні заходи проводили контррозвідники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/18665

#старлінк #сбу #агенти_рф
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