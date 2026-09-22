Україна готова забезпечити додаткові SAMP/T та ракети до них за кошти позики ЄС – зустріч Зеленського з Макроном

Україна готова забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей у межах позики Європейського Союзу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зустрівся з Емманюелем Макроном. Говорили передусім про безпеку та зимовий пакет підтримки для України. Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, також продовжується робота над можливістю виробництва таких систем та ракет до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. "Розраховуємо на перші результати вже цього року. Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей", – додав президент.

Макрон за підсумками зустрічі з Зеленським, в свою чергу, написав, що "Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку".

"Ми посилюємо її протиповітряну оборону шляхом підписання контракту на постачання радарів, а також надання перехоплювачів", – написав він в Х.

Президент Франції також повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом США Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. "Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру", – наголосив Макрон.

Джерела:

https://t.me/V_Zelenskiy_official/20981

https://x.com/EmmanuelMacron/status/2102246005743788143