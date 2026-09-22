Окупанти спрямували ударні дрони проти шкіл у Херсоні та на Вінничині, без постраждалих

Російські окупаційні війська завдали ударів безпілотниками по школам у Херсонській та Вінницькій областях, повідомили в місцевих військових адміністраціях.

"Учора близько 20.00 окупанти спрямували безпілотник типу "Молния" в будівлю одного із закладів середньої освіти в Центральному районі (Херсону – ІФ-У)", – повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Телеграмі у вівторок.

За його словами, пошкоджено класні кімнати, на кількох поверхах вибито вікна.

У двох громадах Вінницької області зазнали ушкоджень школа та сім будинків через нічну атаку ворога. "У житлових будинках вибиті вікна та понівечені покрівлі. Також пошкоджене скління у школі", – розповіла очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Телеграмі.

Люди не постраждали в обох випадках.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/6933

https://t.me/NataliaZabolotna_VinODA/26313