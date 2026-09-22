США, Японія та Південна Корея заявили про намір домагатися ядерного роззброєння КНДР

Державний секретар США Марко Рубіо, голова міністерства закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі та голова міністерства закордонних справ Південної Кореї Чо Хен у понеділок "на полях" Генеральної Асамблеї ООН наголосили на готовності протистояти розвитку ядерної програми КНДР і домагатися повної денуклеаризації цієї країни.

"Держсекретар та голови міністерств закордонних справ підтвердили тверду прихильність до повної денуклеаризації КНДР та припинення фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї", – йдеться у спільній заяві країн на сайті Держдепу США.

Водночас сторони висловили готовність до діалогу з КНДР і закликали Пхеньян відновити переговори, щоб "сприяти встановленню миру та стабільності на Корейському півострові".

Серед іншого, голови зовнішньополітичних відомств домовилися розвивати співпрацю в сфері економічної безпеки, технологій штучного інтелекту, а також зміцнювати партнерство у енергетиці.