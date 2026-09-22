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США, Японія та Південна Корея заявили про намір домагатися ядерного роззброєння КНДР

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Державний секретар США Марко Рубіо, голова міністерства закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі та голова міністерства закордонних справ Південної Кореї Чо Хен у понеділок "на полях" Генеральної Асамблеї ООН наголосили на готовності протистояти розвитку ядерної програми КНДР і домагатися повної денуклеаризації цієї країни.

"Держсекретар та голови міністерств закордонних справ підтвердили тверду прихильність до повної денуклеаризації КНДР та припинення фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї", – йдеться у спільній заяві країн на сайті Держдепу США.

Водночас сторони висловили готовність до діалогу з КНДР і закликали Пхеньян відновити переговори, щоб "сприяти встановленню миру та стабільності на Корейському півострові".

Серед іншого, голови зовнішньополітичних відомств домовилися розвивати співпрацю в сфері економічної безпеки, технологій штучного інтелекту, а також зміцнювати партнерство у енергетиці.

#південна #договіреність #сша #японія #корея
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