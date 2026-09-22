Трамп: США працюють над великою угодою щодо постачання хлористого калію з Білорусі

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Вашингтон має намір укласти масштабну угоду про закупівлю хлористого калію в Білорусі.

"США працюють над великою угодою щодо закупівлі хлористого калію в Білорусі", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що США зможуть закуповувати цей вид добрив у Білорусі за значно нижчими цінами, ніж у Канаді. Трамп додав, що майбутня угода – "дуже хороші новини для американських фермерів", але інших подробиць не навів.

У середині вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відновлення поставок білоруських калійних добрив до США після скасування санкцій. "Наразі вантажимо калій – продаємо Сполученим Штатам Америки. (...) Ми відразу не можемо (поставити великі обсяги – ІФ-У). Ось у нас звільнилися обсяги. Ми ж уклали контракти на цей рік, на наступний рік розглянемо", – зазначив він (цитата за держагентством БелТА).

У березні США виключили "Білоруськалій" і його трейдера – "Білоруську калійну компанію" (БКК) – зі SDN List, до якого компанії було додано в серпні 2021 року.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117309573610238654