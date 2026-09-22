Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Провідні телеканали США заявили про припинення спільного висвітлення заходів за участю Трампа – заява

2 хв читати
Додати як джерело

Провідні американські телеканали, зокрема FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News, оголосили про спільне рішення призупинити пулове висвітлення подій за участю президента Дональда Трампа.

Згідно з текстом заяви, оприлюдненої телеканалом FOX News, рішення було прийнято після того як адміністрація Трампа заборонила доступ CNN, MS NOW та Politico, звинувативши ці три ЗМІ у публікації "фейкових новин".

"Громадськість має життєвий інтерес у отриманні точної, незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації лише тому, що їй не подобається її висвітлення подій", – йдеться у спільній заяві членів президентського пулу.

Це сталося через кілька годин після того, як CNN, MS NOW та Politico оголосили про намір подати позов у відповідь на спробу Трампа заборонити їм доступ до Білого дому.

"Сьогодні вранці ми повідомили уряд, що сьогодні подаємо позов, аби захистити наші права, передбачені Першою поправкою, та відстояти принцип, згідно з яким уряд не має права вирішувати, про що має повідомляти чи публікувати преса", – йдеться у спільній заяві трьох ЗМІ.

Зазначається, що у понеділок черга виконувати обов'язки представника пулу Білого дому належала CNN. Учасники пулу вже давно по черзі висвітлюють діяльність президента та обмінюються відеоматеріалами.

"Без попередження та дотримання належної процедури Білий дім анулював акредитацію наших журналістів, оскільки не погоджувався з нашими матеріалами. Якщо це залишиться без відповіді, це загрожуватиме свободі преси та праву громадськості на незалежну журналістику, вільну від втручання уряду", – йдеться в заяві.

У понеділок Трамп знову висловився у Truth Social, наголосивши, що він не націлений на "вільну пресу".

"Білий дім не веде боротьбу проти вільної преси, яку я дуже ціную. Він веде боротьбу проти фейкових новин, які поширилися, як рак, у наших улюблених Сполучених Штатах Америки. Це корумповане, цілеспрямоване, повсюдне, повністю скоординоване і абсолютно неконтрольоване явище. Це загроза нашій національній безпеці, і його треба зупинити, незабаром! Дякую за увагу до цього питання", – написав Трамп.

Попередні спроби адміністрації Трампа заборонити діяльність ЗМІ та окремих журналістів були заблоковані федеральними суддями.

Джерело: https://www.foxnews.com/media/white-house-tv-pool-to-suspend-coverage-of-trump-events

#телеканали #сша #трамп
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку РФ зросла до трьох, тривають пошуки працівника підприємства – ОВА

У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку РФ зросла до трьох, тривають пошуки працівника підприємства – ОВА

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки росіян на Дніпро зросла до трьох, рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по яко…

Читати
Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон

Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон

На тлі загрози перебоїв з опаленням та електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі України країни G7 мобілізують підтримк…

Читати

Через удар РФ по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали – обладміністрація

Внаслідок російського удару по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної …

Читати
Зеленський: припинення ударів РФ по українській інфраструктурі та продовольчому експорту спонукатиме до деескалації

Зеленський: припинення ударів РФ по українській інфраструктурі та продовольчому експорту спонукатиме до деескалації

Росія має припинити удари по енергетичному сектору, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту України, що спонукатиме до відповідних кроків …

Читати
ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

ППО України збила 147 із 172 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 147 ворожих безпілотники, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локац…

Читати