Гончаренко заявив про намір звернутися до посольств G7 та ПАРЄ через прослуховування у його автомобілі

Народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявив про намір звернутися до посольств у Києві, зокрема країн G7, ПАРЄ та американських колег через прослуховування, яке, за його словами, було знайдено у його автомобілі.

"Щоб кожна людина у владі, у правоохоронних органах зрозуміла, що ця гра дуже небезпечна. І я знайду кожного, хто цим займався", – написав Гончаренко у вівторок.

За його словами, він планує направити листи до всіх посольств у Києві, насамперед країн G7, з детальним поясненням ситуації, а також до ПАРЄ із зазначенням, що члена Парламентської асамблеї Ради Європи, за його словами, незаконно прослуховують в автомобілі.

Гончаренко також заявив про намір наступного тижня під час осінньої сесії провести зустрічі з керівництвом ПАРЄ та головних комітетів, а також направити листи колегам у Палаті представників та Сенаті США.

Крім того, він повідомив, що окреме засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради буде присвячене цьому питанню, і заявив, що стежитиме за перебігом розслідування.

"Це все буде мати наслідки", – наголосив народний депутат.