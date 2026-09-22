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Гончаренко заявив про намір звернутися до посольств G7 та ПАРЄ через прослуховування у його автомобілі

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Гончаренко заявив про намір звернутися до посольств G7 та ПАРЄ через прослуховування у його автомобілі
Фото: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko

Народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") заявив про намір звернутися до посольств у Києві, зокрема країн G7, ПАРЄ та американських колег через прослуховування, яке, за його словами, було знайдено у його автомобілі.

"Щоб кожна людина у владі, у правоохоронних органах зрозуміла, що ця гра дуже небезпечна. І я знайду кожного, хто цим займався", – написав Гончаренко у вівторок.

За його словами, він планує направити листи до всіх посольств у Києві, насамперед країн G7, з детальним поясненням ситуації, а також до ПАРЄ із зазначенням, що члена Парламентської асамблеї Ради Європи, за його словами, незаконно прослуховують в автомобілі.

Гончаренко також заявив про намір наступного тижня під час осінньої сесії провести зустрічі з керівництвом ПАРЄ та головних комітетів, а також направити листи колегам у Палаті представників та Сенаті США.

Крім того, він повідомив, що окреме засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради буде присвячене цьому питанню, і заявив, що стежитиме за перебігом розслідування.

"Це все буде мати наслідки", – наголосив народний депутат.

 

#прослуховування #гончаренко
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