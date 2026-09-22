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ППО вночі збила та подавила 186 цілей, зокрема крилату ракету, 8 "Бандероль" та 177 БпЛА

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ППО вночі збила та подавила 186 цілей, зокрема крилату ракету, 8 "Бандероль" та 177 БпЛА

Сили оборони України в ніч на вівторок знешкодили 186 повітряних цілей противника, серед яких крилата ракета "Калібр", вісім "Бандероль" та 177 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів, повідомили к Повітряних силах Збройних сил України.

" За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 186 цілей: 1 крилату ракету "Калібр"; 8 "Бандероль"/"Дань-Т"; 177 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 22 вересня (з 18:00 21 вересня) противник атакував: протикорабельними ракетами Онікс із Ростовської обл. рф; балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької обл. рф; 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря; 8 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору Білгородської обл. рф; 212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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