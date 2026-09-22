На Київщині за добу пошкоджено 34 об'єкти внаслідок атак ударних дронів – обладміністрація

Унаслідок атак ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти, наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. За останню добу в області пошкоджено 34 об'єкти", – написав Ткаченко у Телеграм-каналі у вівторок.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі – 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

В Обухівському районі пошкоджено вісім об'єктів: шість приватних будинків і два транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено вісім об'єктів – чотири приватні будинки, три транспортні засоби та виробничо-складське приміщення.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.