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На Київщині за добу пошкоджено 34 об'єкти внаслідок атак ударних дронів – обладміністрація

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На Київщині за добу пошкоджено 34 об'єкти внаслідок атак ударних дронів – обладміністрація
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок атак ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти, наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. За останню добу в області пошкоджено 34 об'єкти", – написав Ткаченко у Телеграм-каналі у вівторок.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі – 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

В Обухівському районі пошкоджено вісім об'єктів: шість приватних будинків і два транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено вісім об'єктів – чотири приватні будинки, три транспортні засоби та виробничо-складське приміщення.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

 

#київська #наслідки #атаки
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