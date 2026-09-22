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На Полтавщині атаковано промпідприємство та об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджено агропідприємство – ОВА

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На Полтавщині атаковано промпідприємство та об'єкт критичної інфраструктури, пошкоджено агропідприємство – ОВА
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Масований удар по Полтавщині вночі призвів до атак на промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури в Кременчуцькому районі, а також падіння ворожого БпЛА на території приватного агропідприємства в Полтавському районі, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Полтавщині. У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури", – написав Дяківнич у Телеграм-каналі.

За його словами, у Полтавському районі ворожий БпЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку.

"На щастя, в обох випадках люди не постраждали", – зазначив очільник Полтавської ОВА.

 

#полтавська #наслідки #атаки
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