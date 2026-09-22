Промислове підприємство Кривого Рогу вночі атакували балістичними та крилатими ракетами – Вілкул

Промислове підприємство Кривого Рогу вночі зазнало ракетної атаки із застосуванням балістичних та крилатих ракет різних типів, постраждалих немає, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вночі ворог атакував промислове підприємство нашого міста балістичними та крилатими ракетами різних типів. Є наслідки, але найголовніше – всі живі, постраждалих немає", – написав він у Телеграм-каналі у вівторок вранці.

За його словами, у Криворізькому районі інших обстрілів не було.

Водночас у Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Марганецьку та Покровську громади.

Джерело: https://t.me/vilkul/18012