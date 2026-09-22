У Дніпрі кількість загиблих через нічну атаку РФ зросла до трьох, тривають пошуки працівника підприємства – ОВА

Кількість загиблих унаслідок нічної атаки росіян на Дніпро зросла до трьох, рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по якому було завдано удару, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі вже троє загиблих через нічну атаку росіян. Рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по якому ворог завдав удару", – написав Ганжа в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше очільник ОВА інформував, що російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

Ганжа зокрема наголошував, що в результаті атаки загинули двоє осіб та ще шестеро отримали поранення.