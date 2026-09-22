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Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 316 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 316 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, три танки, 42 артсистеми, 9 бронемашин, 1441 БПЛА, а також 316 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.26 склали особового складу – близько 1 520 880 (+1 230) осіб, танків – 12 364 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 374 (+9) од, артилерійських систем – 50 184 (+42) од, РСЗВ – 2 151 (+2) од, засоби ППО – 1 663 (+1) од, літаків – 442 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 720 (+8) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 529 134 (+1 441) од, крилаті ракети – 5 111 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 152 173 (+312) од, спеціальна техніка – 4 733 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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