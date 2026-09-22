Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Дніпровський район Києва зросла до п'яти – прокуратура

Уже п'ятеро людей постраждали внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Дніпровський район Києва, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Станом на 8 ранку 22 вересня відомо про 5 постраждалих у Дніпровському районі Києва", – зазначається в повідомленні, поширеному ранком вівторка у Телеграм.

За інформацією прокуратури, троє постраждалих, серед яких подружжя пенсіонерів, отримали різані рани. Ще двоє людей зазнали гострої реакції на стрес, медичну допомогу їм надали на місці.

Унаслідок атаки пошкоджено чотири багатоповерхові будинки. В одному з них частково зруйновано квартири на першому поверсі.

Правоохоронці документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.