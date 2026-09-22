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ДСНС: У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою

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ДСНС: У Голосіївському районі Києва ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Пожежа на відкритій території виникла вранці у Голосіївському районі столиці внаслідок чергового обстрілу, вогнеборці ліквідували загоряння палет із керамічною плиткою, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вранці 22 вересня внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм.

У ДСНС також нагадали, що вночі внаслідок ворожої атаки було зафіксовано влучання у житловий п'ятиповерховий будинок, унаслідок чого постраждали четверо людей.

 

#київ #наслідки #атака
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