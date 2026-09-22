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Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон

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Енергетична група G7 підтримає Україну напередодні зими, Франція поставить радари та перехоплювачі – Макрон
Фото: https://x.com/emmanuelmacron

На тлі загрози перебоїв з опаленням та електропостачанням через російські удари по енергетичній інфраструктурі України країни G7 мобілізують підтримку напередодні зими, а Франція посилює українську ППО, зокрема постачанням радіолокаційних станцій та перехоплювачів, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують залишити мільйони сімей без опалення та електроенергії. Франція буде поруч з Україною, щоб допомогти їй пережити зиму, а "Енергетична група G7" також мобілізується на її підтримку", – написав Макрон у соцмережі Х за підсумками детальної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

За його словами, Франція посилює протиповітряну оборону України. Зокрема, підписуючи контракт на постачання радіолокаційних станцій та перехоплювачів: "Ми посилюємо українську протиповітряну оборону, підписуючи контракт на постачання радарів та надаючи ракети-перехоплювачі".

Макрон також повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом США Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі, які підтримує Франція.

"Це стане одним із ключових питань переговорів, які мають поновитися і привести до справедливого та сталого миру", – зазначив президент Франції.

 

#допомога #ппо #франція
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