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Макрон: Франція та США працюють над мораторієм на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі України

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Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про спільні зусилля Франції та США для досягнення мораторію на удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі України.

"Ми також об'єднаємо наші зусилля, щоб домогтися мораторію на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України. Цивільне населення має бути захищене, і ми повинні якнайшвидше розпочати серйозні переговори щодо умов миру між Росією та Україною", – написав Макрон у соцмережі X за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, відразу після прибуття до Нью-Йорка він зустрівся з Трампом. Сторони вирішили спільно діяти для зниження напруженості на енергетичних ринках, захисту критично важливої інфраструктури на Близькому Сході та свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Джерело: https://x.com/emmanuelmacron/status/2102186472417665535?s=46

#розмова #домовленості #франція #сша #війна
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