На Київщині через атаку РФ горіла складська будівля, пошкоджено 4 будинки, попередньо без постраждалих – ДСНС

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки виникла пожежа у складській будівлі, пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарську будівлю та три автомобілі, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Увечері понеділка внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у складській будівлі в Броварському районі. Пожежу оперативно ліквідували. До її гасіння залучалися рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди навколишніх сіл.

"Також вночі у Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на покрівлі господарської будівлі. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі", – зазначається в повідомленні пресслужби ДСНС України в соціальній мережі Facebook.

Як наголошує відомство, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих та загиблих.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1CL9jykxpd/?mibextid=wwXIfr