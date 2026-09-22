22 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 вересня відзначають День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобіля, Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, День Хоббіта.

В Україні - День партизанської слави, в Болгарії - День незалежності, у США - День американських ділових жінок, День народження принцеси Марти Луїзи в Норвегії, в Японії - День осіннього рівнодення.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Фоки, святого пророка Іони.

День 1671 Російська агресія - Day 1671 Russian aggression

Національний день партизанської слави

День був установлений 2001 року на вшанування учасників партизанського руху та підпілля в роки Другої світової війни. Цього дня згадують людей, які на окупованих територіях чинили опір нацистським окупантам: діяли в партизанських загонах і підпільних організаціях, проводили диверсії, збирали розвідувальні дані, допомагали військовим і цивільному населенню.

День осіннього рівнодення

День осіннього рівнодення має значення не лише для астрономів, а й для багатьох людей, які проживають у країнах, де дні рівнодення відзначають як свята.

Саме по собі осіннє рівнодення являє собою астрономічне явище, пов'язане з перетином Сонцем небесного екватора. Лінія світлового розділу планети на освітлену і неосвітлену Сонцем частини, іменована в астрономії термінатором, проходить у момент рівнодення через полюси Землі і перпендикулярна земному екватору. Однак побачити це можливо тільки з космосу.

Дата осіннього рівнодення за всесвітнім часом випадає на 22 або 23 вересня з переходом Сонця з північної в південну півкулю. Варто зазначити, що на південь від екватора це рівнодення є весняним, тоді як весняне рівнодення, що відзначається 20 березня в Північній півкулі, у Південній півкулі є осіннім.

У деяких країнах дні рівнодення є державними святами (Японія), а в низці інших країн День весняного рівнодення відзначають як початок нового року, крім загальноприйнятого святкування 1 січня.

Широко відзначали День осіннього рівнодення і східні слов'яни, язичницькі вірування яких пов'язували цю дату, зокрема, зі збиранням рослин для оберегів і прогнозами на майбутню зиму.

Всесвітній день без автомобіля

Всесвітній день без автомобіля проводять із метою пропаганди ідеї пішого та велосипедного способів пересування і використання громадського транспорту.

Занадто велика кількість машин - проблема не лише великих міст. Вона досить давно є глобальною. Адже автотранспорт руйнує і біосферу планети, і саму людину - підраховано, що кожного дня автомобіль вбиває понад 3000 людей. За статистикою, щохвилини з конвеєра сходить новенький "автомобіль-убивця".

Уперше День без автомобіля було проведено 1973 року у Швейцарії, коли влада країни у зв'язку з паливною кризою закликала громадян відмовитися від машин на чотири дні. Окремі акції відмови від автомобілів у різних країнах Європи тривали до 1997 року, коли першу загальнонаціональну акцію провела Велика Британія, ще за рік приєдналася Франція. Тоді цей день відзначили всього близько двох десятків міст. А вже у 2001 році до руху офіційно долучилися понад тисяча міст у 35 країнах світу.

Нині, за приблизними оцінками, у цій акції щороку беруть участь понад 100 мільйонів людей у 2 тисячах міст світу.

Розуміючи, що в сучасних умовах повністю відмовитися від автомобілів просто неможливо, очільники міст і керівники різноманітних організацій хочуть нагадати громадськості стосовно проблем, що їх несе із собою автотранспорт. Хоча б раз на рік.

Всесвітній день носорога

Його мета — привернути увагу до збереження носорогів і загроз, через які їхня чисельність у природі скоротилася. Ініціатива виникла 2010 року, а згодом перетворилася на міжнародну природоохоронну кампанію. День присвячений усім п’ятьом сучасним видам носорогів: білому, чорному, індійському, яванському та суматранському.

Всесвітній день боротьби з хронічним мієлоїдним лейкозом

Він присвячений підвищенню обізнаності про хронічний мієлоїдний лейкоз (ХМЛ) — онкологічне захворювання кровотворної системи. Дата 22.09 обрана символічно. У більшості випадків ХМЛ пов’язаний із так званою філадельфійською хромосомою, яка виникає внаслідок обміну генетичним матеріалом між 9-ю та 22-ю хромосомами. Саме тому 22 вересня (22/9) стало днем, присвяченим цьому захворюванню.

Народилися в цей день:

75 років від дня народження Миколи Михайловича Гурепка (1951), українського прозаїка, журналіста, краєзнавця, фольклориста; за іншими даними народився 1950 р.;

75 років від дня народження Михайла Юрійовича Ковалевського (1951), українського фізика;

Ще цього дня:

1917 - Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроектом про Вільне козацтво;

1939 - Радянські війська окупували Львів і Стрий;

1939 - Відбувся спільний радянсько-нацистський парад у Бересті;

1941 – В окупованому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради;

1955 - Біля Бахчисарая відкрили найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію;

1980 - Розпочалася ірансько-іракська війна;

1993 - Прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку;

2019 - Завершення українського фестивалю "Comic Con Ukraine 2019" у Києві.

Церковне свято

Цього дня особливо вшановують двох святих - мученика Фоку і пророка Іону. Фока, за переказами, народився в Синопі і з юності вів доброчесне життя. У зрілі роки він став єпископом і, проповідуючи християнство, навернув до своєї віри багатьох язичників. Під час гонінь на християн за часів імператора Траяна правитель міста примушував Фоку зректися віри, але єпископ залишився твердим у своїх переконаннях, попри всі муки.

Про пророка Іону відома така легенда. Одного разу він отримав від Бога веління йти до Ніневії, щоб напророчити місту загибель за його нечестя і закликати жителів до покаяння. Однак Іона не послухався і замість Ніневії вирушив до Іспанії. Корабель, на якому він плив, потрапив у страшну бурю, і мореплавці кинули жереб, щоб дізнатися, чиї гріхи накликали на них гнів Божий. Жереб указав на Іону, який зізнався у своєму непослуху і попросив кинути його в море, щоб спокутувати провину.

У морі пророка проковтнув кит, в утробі якого Іона пробув три дні. Після цього Йону викинуло на берег; там він знову отримав наказ іти в Ніневію, який він виконав. Його проповідь вразила жителів міста, і вони покаялися у своїх гріхах. Помилувана Ніневія існувала ще 200 років.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Макар, Микола, Олександр, Петро.

З прикмет цього дня:

22 вересня - це осіннє рівнодення. Воно в українській культурі - про особливий світогляд, настрій або філософське сприйняття, пов'язане з осінню, коли довжина світлового дня у добі дорівняє довжині ночі. Ці уявлення зафіксовані в фольклорі, містичних течіях, популярній культурі тощо.

Раніше вважалося, що це був останній період у році для збирання чарівного зілля, яке мало приворотні властивості. До його складу входила калина та барвінок.

Раніше заборонялося виходити на дороги, де можна було зустріти "нечистих" (плазунів).

Парує туман над лісом — пішли гриби. Якщо суцільний туман не зникає після сходу сонця, то незабаром наступить мінлива погода. З ночі не з'явилася роса, а по пониззях немає туману — на негоду. Якщо під час дощу павуки плетуть свої тенета — дощ невдовзі припиниться.

Вас також можуть зацікавити новини: Україну на тижні огортатиме прохолода вересневих злив