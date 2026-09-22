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Через удар РФ по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро постраждали – обладміністрація

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Внаслідок російського удару по підприємству в Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"До шести зросла кількість поранених через ворожу атаку на Дніпро. Двоє людей госпіталізовані. 25-річний чоловік – у важкому стані", – наголосив Ганжа ранком вівторка у Телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв про двох загиблих унаслідок атаки росіян на Дніпро.

"Під завалами підприємства, пошкодженого ворожим ударом, ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція триває", – зазначив очільник ОВА.

За його словами, російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32168

https://t.me/dnipropetrovskaODA/32167

https://t.me/dnipropetrovskaODA/32165

#дніпро #жертви #атака
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