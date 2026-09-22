Сибіга та генсек Ради Європи скоординували кроки для запуску спецтрибуналу щодо агресії РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе скоординували подальші кроки для забезпечення ефективного запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та обговорили практичну реалізацію механізмів притягнення до відповідальності.

Як повідомив Сибіга в соцмережі Х за підсумками зустрічі, Рада Європи вже допомогла перетворити принципи Статуту ООН на практичні механізми притягнення до відповідальності – від Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України до міжнародного компенсаційного механізму щодо шкоди, завданої агресією Росії.

"Архітектура притягнення до відповідальності вже створена. Наступний крок – її реалізація. Нам потрібна широка міжнародна підтримка, достатні ресурси та конкретні рішення, щоб забезпечити реальні результати роботи цих механізмів. Притягнення до відповідальності має бути невід'ємною частиною всеосяжного та тривалого миру", – написав він.

Сибіга також повідомив, що під час переговорів із Берсе порушив питання систематичного застосування Росією катувань щодо українських військовополонених і цивільних осіб та роботи із забезпечення притягнення до відповідальності за ці злочини. За його словами, Україна готує подальші міжнародно-правові кроки та розраховує на подальшу участь Ради Європи.

"Наступний рік має стати роком перетворення створеної нами правової архітектури на конкретні дії", – зазначив міністр.

Окремо Сибіга наголосив на ситуації в Чорному морі, зазначивши, що атаки Росії та спроби блокувати морські маршрути становлять загрозу для України та глобальної продовольчої безпеки "Атаки Росії та спроби блокувати морські маршрути становлять екзистенційну загрозу для України та серйозну загрозу глобальній продовольчій безпеці. Безпечне та безперешкодне судноплавство має бути відновлене".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2102153106947473841?s=46