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У Києві внаслідок російської атаки постраждали 4 людини, 15 врятовано – ДСНС

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Чотири людини постраждали, троє з них госпіталізовані, ще 15 людей врятували рятувальники внаслідок російської атаки на Київ у ніч на вівторок, повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook.

У Дніпровському районі внаслідок влучання в житловий п'ятиповерховий будинок сталося загоряння в підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі, пошкоджено фасад. Пожежу ліквідували, рятувальники врятували 15 людей.

"15 людей врятували та 4 особи постраждали внаслідок російської атаки", – йдеться в повідомленні.

Також у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево.

За даними ДСНС, загиблих унаслідок атаки немає.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1J2DgejX1n/?mibextid=wwXIfr

#київ #постраждалі #атака
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