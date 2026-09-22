Зеленський прибув до Нью-Йорка з візитом для участі в 81-й сесії Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка з візитом для участі в 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

За словами президента, у межах візиту заплановано близько 20 зустрічей із президентом США, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній та аналітичних центрів.

"Підготовлена до підписання і нова Drone Deal. Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни", – наголосив Зеленський у Телеграм .

Він зазначив, що Україна також працюватиме над посиленням протиповітряної оборони та забезпеченням для України достатніх фінансів.

Крім того, за словами Зеленського, як і минулого року, у Нью-Йорку відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи. Очікується широке представництво країн на високому рівні.

"Ми цінуємо залученість усіх партнерів та підтримку нашої територіальної цілісності й суверенітету", – зазначив президент.

Олена Зеленська під час візиту виступить перед студентами та викладачами Колумбійського університету й представить результати Саміту перших леді та джентльменів на майданчику ООН.

Також у першої леді запланована серія зустрічей з американським бізнесом та філантропами на підтримку проєктів Фундації Олени Зеленської. Крім того, вона проведе низку двосторонніх зустрічей, серед яких – зустріч із дружиною прем'єр-міністра Великої Британії та президентом Світового банку.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20979