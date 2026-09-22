Сили оборони відбили з початку доби 197 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 197 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснив 1930 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 23 та 14 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42319