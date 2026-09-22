Сибіга: Обладнання в Білорусі використовують для підтримки атак РФ безпілотниками по Україні

Обладнання для ретрансляції сигналу на території Білорусі використовується для підтримки російських атак безпілотників проти України, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Білорусь є спільником Росії у війні проти України. Її територія, інфраструктура та ресурси продовжують використовуватися російською військовою машиною", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За його словами, білоруські нафтопереробні заводи забезпечують паливом військові зусилля Росії, а обладнання для ретрансляції сигналу на території Білорусі використовується для підтримки атак безпілотників проти України.

Сибіга також зазначив, що кордони Білорусі використовуються для створення загроз безпеці Європи, зокрема через нерегулярну міграцію. Він заявив, що Лукашенко та високопосадовці його режиму мають постати перед правосуддям у Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії, як і Путін та його оточення.

"Не може бути жодних ілюзій щодо мінського режиму – він не має незалежної від Москви політики. Тиск на обидва режими має здійснюватися без винятків чи компромісів", – наголосив міністр.

Водночас Сибіга наголосив на необхідності відрізняти режим Лукашенка від білоруського народу, який, за його словами, продемонстрував свій демократичний вибір у 2020 році.

Окремо він відзначив співпрацю зі Святланою Ціхановською, чий брифінг був частиною паралельного заходу щодо Білорусі в Представництві ЄС у Нью-Йорку.

"Україна посилила діалог із нею та білоруськими демократичними силами, і я підтримую санкційні пропозиції, які вони та її команда висунули", – написав Сибіга.

За його словами, у Міністерстві закордонних справ України призначили посла з особливих доручень із питань співпраці з білоруськими демократичними силами, щоб поглибити це партнерство.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2102130590786924764?s=46